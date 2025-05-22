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Модрич объявил об уходе из «Реала». Он выиграл 28 трофеев за 13 лет в «Мадриде» 😢

Лука Модрич покидает «Реал».

Хорватский полузащитник объявил об уходе из клуба, опубликовав пост в соцсети. Лука уточнил, что сыграет на клубном чемпионате мира.

Модрич выступал за «Реал» с 2012 года. 39-летний полузащитник за 13 лет в составе мадридцев он выиграл 28 титулов, включая 6 трофеев Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне Модрич провел 34 матча в Ла Лиге, забив два гола и отдав шесть результативных передач. Его статистику можно изучить здесь.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: инстаграм Луки Модрича
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