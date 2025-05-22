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Защитник «Севильи» Салас заранее сообщал друзьям о своих желтых карточках, чтобы заработать на ставках, выяснила полиция. Ему грозит до 3 лет тюрьмы

Защитник «Севильи» Кике Салас намеренно получал желтые карточки в матчах Ла Лиги.

В январе 23-летнего футболиста арестовали по подозрению в организации ставок на матчи с его участием. Сообщалось, что под подозрение попали 10 желтых карточек игрока в сезоне-2023/24.

По данным El Confidencial, после проверки телефона Саласа выяснилось, что он заранее сообщал друзьям в мессенджере WhatsApp о своих желтых карточках, чтобы заработать на ставках. В полиции отметили, что защитник умышленно влиял на ход игры ради финансовой выгоды как минимум в 5 матчах прошлого сезона.

Следствие также выяснило, что Салас использовал счета третьих лиц и переводил деньги друзьям, которые делали ставки. Футболист обсуждал в WhatsApp подробности ставок и сложности, связанные с лимитами на пополнение в букмекерских компаниях.

«Только 150 евро можно [поставить] на Bet? На Betfair ведь то же самое, да?» – написал Салас одному из своих сообщников.

В ходе проверки телефона игрока выяснилось, что перед матчем против «Лас-Пальмаса» 14 апреля 2024 года его друг сделал пять ставок на то, что Салас получит желтую карточку – все они сыграли. Та же схема повторялась в играх против «Вильярреала», «Кадиса», «Атлетика» и «Барселоны».

В матче с «Вильярреалом» друг Саласа по имени Сесар поставил более 500 евро на предупреждение футболиста и выиграл 1348 евро. После финального свистка Салас уточнил распределение выигрыша: «У тебя на счете будет 500 евро. Из них 300 мои и 200 твои, так ведь?».

Следователи считают, что действия Саласа подпадают под статью о мошенничестве в отношении операторов ставок. Максимальное наказание, которое ему грозит – до 3 лет лишения свободы. Однако он может избежать тюремного срока, если достигнет соглашения с пострадавшими букмекерами.

Отмечается, что скандал со ставками сорвал переход Саласа в «Лацио», который должен был состояться в день его задержания – 14 января.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Marca
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