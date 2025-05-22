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  • Игроки «Локомотива» получат около 1 млрд рублей премии за Кубок Гагарина. Потолок зарплат в КХЛ – 900 млн рублей (Metaratings)
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Игроки «Локомотива» получат около 1 млрд рублей премии за Кубок Гагарина. Потолок зарплат в КХЛ – 900 млн рублей (Metaratings)

Игроки «Локо» заработали около 1 млрд рублей премии за победу в Кубке Гагарина.

Об этом сообщает Metaratings.

Ярославцы обыграли в финальной серии «Трактор» со счетом 4-1. В этом сезоне «Локомотив» также взял Кубок Открытия, Кубок Континента и Кубок Западной конференции.

Отметим, что потолок зарплат в КХЛ на сезон-2024/25 составляет 900 млн рублей, однако при его расчете бонусы не учитываются.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
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