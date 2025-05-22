Биатлонист Устюгов окончательно лишился золота Ванкувера-2010. Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию от него и Слепцовой

Биатлонист Евгений Устюгов окончательно лишен золота Олимпиады-2010.

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию россиянина на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о его дисквалификации и аннулировании результатов на Олимпиаде в Ванкувере, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на документы суда.

В 2020 году Устюгов был дисквалифицирован на четыре года на основании аномальных показателей биологического паспорта, его результаты, показанные в период с 24 января 2010 года до конца сезона-2013/14, аннулировали.

Устюгов лишился золота и бронзы Олимпиады 2010 года (масс-старт и эстафета), двух серебряных медалей ЧМ-2011, а также золота Сочи-2014 в эстафете.

Также была отклонена апелляция Светланы Слепцовой, которую Международный союз биатлонистов в 2020 году дисквалифицировал на два года за нарушение антидопинговых правил. Все результаты биатлонистки с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы.

Суд обязал Устюгова и Слепцову возместить судебные издержки в размере 7 тысяч швейцарских франков, а также выплатить компенсацию ответчику в размере 8 тысяч швейцарских франков.