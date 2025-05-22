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В ИТ-комитете Госдумы выступили против сокращения рекламного времени букмекеров на ТВ («Коммерсантъ»)

ИТ-комитет Госдумы выступил против сокращения эфирного времени рекламы букмекеров на ТВ.

Законопроект о сокращении рекламного времени букмекеров был внесен в Госдуму в октябре прошлого года. Он предполагает сокращение времени рекламы БК на два часа.

В настоящий момент букмекеры могут рекламироваться на ТВ с 22:00 до 7:00. Документ предлагает установить временной промежуток с 23:00 до 6:00.

По данным «Коммерсанта», в ИТ-комитете Госдумы рекомендуют отклонить изменения в закон «О рекламе». В заключении комитета говорится, что принятие законопроекта негативно скажется на доходах вещателей и может потребовать компенсации недополученных средств из федерального бюджета теле- и радиоканалам с госучастием.

Также в заключении отмечено, что инициатива может повлечь сокращение налоговых поступлений в бюджет и снижение суммы целевых отчислений букмекеров на развитие спорта.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Коммерсантъ»
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