«Локомотив» готов продать Тикнизяна за 2-3 млн евро. «Севилья» и «Верона» продолжают следить за игроком (Иван Карпов)

«Локомотив» готов продать Наира Тикнизяна за 2-3 млн евро.

Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.

Ранее 26-летний футболист заявил СМИ, что попросит московский клуб отпустить его в другую команду. Действующее соглашение Тикнизяна с «Локомотивом » рассчитано до 30 июня 2026 года.

Отмечается, что некоторые европейские клубы следят за игроком. В числе возможных претендентов на Тикнизяна называют «Верону » и «Севилью ».

В текущем сезоне Наир провел 23 матча в Мир РПЛ и забил 2 гола.

Тикнизян о желании уйти из «Локо»: «Обидно, когда ты был готов лечь костьми за человека, а оказался изгоем. Какая «Верона», какая «Севилья»? Футболист без практики – мертвый футболист»