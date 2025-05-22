«Локомотив» готов продать Тикнизяна за 2-3 млн евро. «Севилья» и «Верона» продолжают следить за игроком (Иван Карпов)
«Локомотив» готов продать Наира Тикнизяна за 2-3 млн евро.
Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.
Ранее 26-летний футболист заявил СМИ, что попросит московский клуб отпустить его в другую команду. Действующее соглашение Тикнизяна с «Локомотивом» рассчитано до 30 июня 2026 года.
Отмечается, что некоторые европейские клубы следят за игроком. В числе возможных претендентов на Тикнизяна называют «Верону» и «Севилью».
В текущем сезоне Наир провел 23 матча в Мир РПЛ и забил 2 гола.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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