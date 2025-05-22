Россия окончательно лишилась победы в общем зачете Сочи-2014 после дисквалификации Устюгова
Россия окончательно потеряла первое место в медальном зачете Олимпиады Сочи-2014.
Сегодня стало известно, что Федеральный суд Швейцарии, который является последней судебной инстанцией, отклонил апелляцию биатлониста Евгения Устюгова на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о его дисквалификации и аннулировании результатов, показанных в период с 24 января 2010 года до конца сезона-2013/14.
Устюгов на Олимпиаде в Сочи выступал в мужской эстафете, где сборная России выиграла золото.
Российская команда в составе Устюгова, Алексея Волкова, Дмитрия Малышко и Антона Шипулина лишилась медали. Золото перешло немцам, серебро – австрийцам, бронза – норвежцам.
Теперь на счету сборной России в Сочи-2014 10 золотых наград, команда опустилась в медальном зачете на второе место. Первые – норвежцы с 11 золотыми медалями.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
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