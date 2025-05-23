Шэй Гилджес-Александер набрал 38 очков во 2-м матче с «Миннесотой»
За 41 минуту на площадке Шэй Гилджес-Александер набрал 38 очков, 12 из 21 с игры, 13 из 15 с линии, 3 подбора, 8 передач и 3 перехвата.
Еще 48 очков записали на свой счет Джейлен Уильямс (26, 12 из 20 с игры) и Чет Холмгрен (22, 8 из 17 с игры).
Самым результативным в составе «Миннесоты» был Энтони Эдвардс, набравший 32 очка, 12 из 26 с игры, 9 подборов и 5 передач.
«Оклахома» повела в серии 2-0 после уверенной победы во 2-м матче (118:103).
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
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