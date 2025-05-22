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Загитова об увеличении губ: «Дайте мне жить просто спокойно свою жизнь. Каждый человек сам выбирает, как он хочет выглядеть»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова объяснила, почему решила увеличить губы.

– Комментарий такой: «Конечно, она красивая очень девушка, но с губами что-то не очень». В интервью Наде Стрелец ты говорила, что не увеличила губы, потом признала, что увеличила, что потом ты их сдула. Чтобы люди уже наконец-то таки успокоились и оставили тебя в покое – давай развеем все мифы. Алина, что с губами?

– Дайте мне жить просто спокойно свою жизнь. На самом деле, вот каждый человек сам выбирает, как он хочет выглядеть. Мне захотелось сделать себе губы, и это как раз было в тот момент, когда мне поставили брекеты.

– А как ты относишься к пластическим операциям? Многие люди, как только появляются средства, сразу начинают себе делать нос, сиси, попу, талию.

– Спокойно, мне кажется. Если человеку что-то не нравится в себе, я не вижу в этом ничего такого, чтобы исправить, и он жил потом смотря на себя в зеркало: блин, какой я классный. Если это повышает твою самооценку, а она очень важна в наших жизнях, я не вижу в этом ничего такого.

– Ты сейчас полностью довольна своей внешностью или есть какие-то моменты, которые, возможно, ты хотела себе поменять?

– У меня раньше были очень серьезные комплексы насчет моих щек. Очень много людей тоже говорили насчет моих щек. И все очень сильно бесило. Кто-то мне сказал, уже не помню, что все это у тебя уйдет. С возрастом у тебя будет все хорошо и встанешь на свое русло. Главное – не поправляйся, и все у тебя будет супер.

Вот я очень сильно боюсь операций, каких-то наркозов. Для меня это стрессовая ситуация, поэтому я не решилась, и слава богу.

Сейчас у меня и скулы есть, и просто похудела. Поэтому, девочки, все, у кого есть щечки – все у вас хорошо. И, кстати, я очень скучаю по этим щечкам, которые у меня были, – сказала Загитова в шоу Евгении Медведевой «БеС комментариев»

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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