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Мендеш о Ямале: «Единственный игрок, который может выиграть «Золотой мяч». Разница между ним и остальными слишком велика»

Жорже Мендеш заявил, что Ламин Ямаль выиграет «Золотой мяч» в этом году.

«Он лучший в мире и заберет «Золотой мяч». Все знают, что Ламин – единственный игрок, который может выиграть «Золотой мяч». Разница между ним и остальными слишком велика.

Это говорю не я, а все вокруг – и в «Барселоне» тоже это понимают», – сказал агент игрока Жорже Мендеш

В текущем сезоне Ла Лиги 17-летний Ямаль забил 9 голов и отдал 13 голевых передач в 34 играх Ла Лиги. Он лучший ассистент чемпионата Испании. Подробная статистика Ямаля представлена здесь

Мендеш о продлении контракта Ямаля с «Барсой»: «Нет никаких сомнений в том, что это произойдет. Никаких проблем, Ламин счастлив»

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КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
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