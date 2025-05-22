Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» принимает «Локомотив-Кубань» в 7-й игре серии
Сегодня, 22 мая, состоится один матч полуфинала Единой лиги ВТБ.
«Зенит» и «Локо» определят второго финалиста сезона-2024/25 в Санкт-Петербурге.
Единая лига ВТБ
Плей-офф
1/2 финала (до 4 побед)
Счет в серии равный – 3-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Индиана
Нью-Йорк
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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