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Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» принимает «Локомотив-Кубань» в 7-й игре серии

Сегодня, 22 мая, состоится один матч полуфинала Единой лиги ВТБ.

«Зенит» и «Локо» определят второго финалиста сезона-2024/25 в Санкт-Петербурге.

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/2 финала (до 4 побед)

Счет в серии равный – 3-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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МиннесотаМиннесота
ИндианаИндиана
Нью-ЙоркНью-Йорк
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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