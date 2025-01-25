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  • Свечников во 2-м матче серии с «Флоридой»: 0 бросков, 5 хитов, 3 потери и «минус 3» за 19:47. Он получил малый штраф, ударив Ткачака крагой по затылку у борта
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Свечников во 2-м матче серии с «Флоридой»: 0 бросков, 5 хитов, 3 потери и «минус 3» за 19:47. Он получил малый штраф, ударив Ткачака крагой по затылку у борта

Андрей Свечников завершил 2-й матч серии с «Флоридой» с полезностью «минус 3».

Форвард «Каролины» не отметился результативными действиями во втором матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли (0:5, 0-2). 

В текущем плей-офф у 25-летнего россиянина 10 (8+2) очков в 12 играх при полезности «+4». 

Сегодня Свечников завершил игру с худшей полезностью в команде («минус 3»). 

У Андрея (19:47, 4:39 – в большинстве) 0 бросков в створ (1 промах), 5 силовых приемов (против него применили столько же – 5) и 3 потери. 

В первом периоде российский нападающий получил малый штраф за грубую игру против форварда «Флориды» Мэттью Ткачака. Во время борьбы у скамейки «Каролины» Свечников ударил соперника крагой по затылку. «Пантерс» реализовали большинство, сделав счет 3:0.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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