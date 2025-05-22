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Стоимость школы Загитовой в Казани составит 1–1,2 млрд рублей («Бизнес Online»)

Стоимость центра фигурного катания в Казани, где будет работать школа олимпийской чемпионки Алины Загитовой, составит 1–1,2 млрд рублей.

По информации «Бизнес Online», к такой сумме в Татарстане пришли после того, как прежние проекты не проходили согласование из-за своей дороговизны.

«В республике старались «ужать» его так, чтобы центр не потерял своего функционала и отвечал желаниям самой Загитовой», – говорится в материале издания.

Уточняется, что проект центра разработан «Татинвестгражданпроектом». Строительство начнется летом и, по прогнозам министра спорта Татарстана Владимира Леонова, завершится в 2026 году.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Бизнес Online»
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