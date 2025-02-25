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Тикнизяна предложили «Спартаку» (Metaratings)

Наир Тикнизян может перейти в «Спартак».

Ранее защитник выразил недовольство своим статусом в «Локомотиве», а также заявил о намерении сменить обстановку в летнее трансферное окно.

Как сообщает Metaratings.ru, «Спартаку», который ищет усиление на левый фланг обороны, предложили кандидатуру 26-летнего игрока.

Отмечается, что приоритетом для красно-белых остаются молодые легионеры с потенциалом роста. На правый фланг обороны «Спартак» рассматривает преимущественно российских футболистов.

Тикнизян – воспитанник академии ЦСКА, за «Локомотив» игрок выступает с августа 2021 года. На счету защитника 16 голов и 17 результативных передач в 122 матчах.

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 млн евро.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
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