Дания впервые вышла в полуфинал ЧМ. Датчане обыграли Канаду во 2-й раз в истории
Сборная Дании впервые сыграет в полуфинале чемпионата мира.
В 1/4 финала ЧМ-2025 датчане обыграли сборную Канады со счетом 2:1.
До этого датчане занимали восьмое место на мировых первенствах в 2010 и 2016 годах.
Это вторая победа сборной Дании над канадцами в официальных матчах. Ранее датчане обыгрывали Канаду в групповом этапе чемпионата мира-2023 со счетом 3:2.
В полуфинале Дания сыграет против сборной Швейцарии, матч состоится 24 мая.
Канада впервые с 2014-го вылетела в 1/4 финала чемпионата мира
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Википедия»
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