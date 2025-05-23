Дания впервые вышла в полуфинал ЧМ. Датчане обыграли Канаду во 2-й раз в истории

Сборная Дании впервые сыграет в полуфинале чемпионата мира.

В 1/4 финала ЧМ-2025 датчане обыграли сборную Канады со счетом 2:1.

До этого датчане занимали восьмое место на мировых первенствах в 2010 и 2016 годах.

Это вторая победа сборной Дании над канадцами в официальных матчах. Ранее датчане обыгрывали Канаду в групповом этапе чемпионата мира-2023 со счетом 3:2.

В полуфинале Дания сыграет против сборной Швейцарии, матч состоится 24 мая.

Канада впервые с 2014-го вылетела в 1/4 финала чемпионата мира