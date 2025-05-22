Аморим о Гарначо вне старта в финале ЛЕ: «Сейчас легко говорить. А кто не реализовал момент в полуфинале с «Атлетиком»?

Рубен Аморим высказался об Алехандро Гарначо, не попавшем в состав в финале ЛЕ.

«Манчестер Юнайтед » уступил «Тоттенхэму » (0:1) в финальном матче Лиги Европы . Аргентинский полузащитник появился на поле на 71-й минуте игры, заменив Мэйсона Маунта.

Ранее сам игрок , а также его брат и агент Роберто выразили недовольство решением главного тренера.

«Сейчас легко так говорить. Кто не реализовал голевой момент в 1-м тайме полуфинала [против «Атлетика »]? Гарначо.

Футбол, он такой», – отметил главный тренер «МЮ».