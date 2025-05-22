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Аморим о Гарначо вне старта в финале ЛЕ: «Сейчас легко говорить. А кто не реализовал момент в полуфинале с «Атлетиком»?

Рубен Аморим высказался об Алехандро Гарначо, не попавшем в состав в финале ЛЕ.

«Манчестер Юнайтед» уступил «Тоттенхэму» (0:1) в финальном матче Лиги Европы. Аргентинский полузащитник появился на поле на 71-й минуте игры, заменив Мэйсона Маунта.

Ранее сам игрок, а также его брат и агент Роберто выразили недовольство решением главного тренера.

«Сейчас легко так говорить. Кто не реализовал голевой момент в 1-м тайме полуфинала [против «Атлетика»]? Гарначо.

Футбол, он такой», – отметил главный тренер «МЮ».

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Telegraph
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