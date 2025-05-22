  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • КДК дисквалифицировал Станковича на 3 матча за поведение в игре с «Ростовом». Тренера «Спартака» удалили за споры с судьей Левниковым
70

КДК дисквалифицировал Станковича на 3 матча за поведение в игре с «Ростовом». Тренера «Спартака» удалили за споры с судьей Левниковым

Деян Станкович дисквалифицирован на 3 матча за поведение в игре с «Ростовом».

Главный тренер «Спартака» получил красную карточку в конце финаьного матча пути регионов Фонбет Кубка России (1:2). Серб резко отреагировал на решение главного судьи Кирилла Левникова зафиксировать у его команды нарушение правил в атаке – он вскочил со скамейки и швырнул об землю бутылку с водой, после чего начал что-то выкрикивать в адрес арбитра. Получив желтую карточку, Станкович продолжил кричать и начал указывать на эмблему «Спартака» на груди, после чего был удален.

«Станкович лично принял участие в заседании. Мы исследовали все материалы дела, получили дополнительный рапорт от Левникова. Он указал, что после получения красной карточки Станкович неоднократно выкрикивал оскорбления в адрес судьи матча в нецензурной форме.

Станкович на заседании принес извинения перед КДК, что отнимает время у КДК для решения вопроса, связанного с ним. Далее он принес извинения за споры с судьей. Он сказал, что не должен был спорить с судьей. Мы задали вопрос: указан факт того, что были нецензурные выражения в адрес Левникова. Станкович сказал, что он помнит, что он сказал: «Левников – плохой человек». А о том, говорил ли он нецензурные выражения, он не помнит, поскольку эмоционально был заряжен на матч. То есть не отрицал, а говорил, что не помнит.

У Станковича есть автоматическая дисквалификация – то есть был обязан пропустить еще один матч. КДК принял решение, что Станкович дисквалифицируется еще на два матча. Тем самым Станкович дисквалифицирован на три матча с учетом автоматической дисквалификации», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура43150 голосов
КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoFONBET Кубок России
logoРостов
logoпремьер-лига Россия
logoКирилл Левников
logoМатч ТВ
Артур Григорьянц
КДК РФС
logoДеян Станкович
дисквалификации
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Мареска о календаре: «Ненормально, сколько матчей проводят игроки. Люди думают, что они зарабатывают много денег, но никого не волнует их благополучие»
916 минут назад
Быстров об РПЛ: «Чемпионству «Зенита» и «Краснодара» буду одинаково рад. Я в беспроигрышной ситуации»
1128 минут назад
Чемпионат Италии. «Наполи» против «Кальяри», «Интер» в гостях у «Комо», «Ювентус» сыграет с «Венецией» в воскресенье
3639 минут назад
На этом стадионе группа Queen дала свой предпоследний концерт. Знаете ответ?
42 минуты назадТесты и игры
«Монако» интересен Фати. Вингер «Барсы» сыграл 298 минут в сезоне
1744 минуты назад
Макелеле о «Спартаке»: «Флагман российского футбола в мое время, оттуда вышли мои друзья Карпин и Мостовой. Клуб был невероятно силен, просто уф!»
947 минут назад
Модрич перейдет в «Интер Майами» Месси. Хорват подпишет контракт на год с зарплатой в 2,5 млн долларов (Mundo Deportivo)
10056 минут назад
Перес об уходе Анчелотти: «Карло навсегда стал частью великой мадридской семьи. Гордимся, что он помог «Реалу» добиться успеха и образцово представлял ценности клуба»
10сегодня, 10:28
Анчелотти об уходе из «Реала»: «Наши достижения навсегда останутся в памяти фанатов. Волшебные ночи на «Бернабеу» стали частью истории футбола. Моя связь с клубом вечна, до скорого!»
9сегодня, 10:16
«Реал» объявил об уходе Анчелотти: «Карло провел команду через один из самых успешных периодов за 123 года – 15 титулов за шесть сезонов»
56сегодня, 09:36
Ко всем новостям
Последние новости
«Надеюсь, безумие прекратится и Россия вернется в мировой футбол. Болельщики, игроки, тренеры не должны страдать из-за политики». Экс-форвард «Рейнджерс» Ново об отстранении
131 минуту назад
Экс-глава Самарской области про заявление Федорищева о коррупции: «Это не кампания, а аргументы и факты, с которыми работают следователи, надеюсь. Я бы тоже заявил в органы»
133 минуты назад
Глебов, Козлов, Окишор, Рожков, Раков – в расширенном составе России U21 на матчи с Узбекистаном в Фергане
44 минуты назад
Тикнизян не полетит с «Локо» на матч с «Акроном». Защитник заявлял о желании покинуть клуб («Чемпионат»)
2158 минут назад
Глава «Крыльев» о получении лицензии для РПЛ: «Финансовое положение клуба стабильно благодаря вовлеченности Федорищева и гарантиям от региона»
3сегодня, 10:41
Слот о Тренте: «Он первый подарок Алонсо, хотя я не был доволен каждой минутой его тренировок. Он был намного лучше, чем говорят, но не показывал это все время»
8сегодня, 10:32
Гендиректор «Балтики» об РПЛ: «Есть уверенность, что клуб возвращается всерьез и надолго. Такая задача стоит перед нами»
5сегодня, 09:45
Гендиректор «Балтики» о Талалаеве: «После выхода в РПЛ контракты тренера и его помощников автоматически пролонгировались на два года»
3сегодня, 09:03
«Динамо» о 49-летии фанатского движения: «С праздником, 12-й игрок!»
7сегодня, 08:59Фото
«Комо» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
7сегодня, 08:15