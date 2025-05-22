КДК дисквалифицировал Станковича на 3 матча за поведение в игре с «Ростовом». Тренера «Спартака» удалили за споры с судьей Левниковым

Деян Станкович дисквалифицирован на 3 матча за поведение в игре с «Ростовом».

Главный тренер «Спартака » получил красную карточку в конце финаьного матча пути регионов Фонбет Кубка России (1:2). Серб резко отреагировал на решение главного судьи Кирилла Левникова зафиксировать у его команды нарушение правил в атаке – он вскочил со скамейки и швырнул об землю бутылку с водой, после чего начал что-то выкрикивать в адрес арбитра. Получив желтую карточку, Станкович продолжил кричать и начал указывать на эмблему «Спартака» на груди, после чего был удален.

«Станкович лично принял участие в заседании. Мы исследовали все материалы дела, получили дополнительный рапорт от Левникова. Он указал, что после получения красной карточки Станкович неоднократно выкрикивал оскорбления в адрес судьи матча в нецензурной форме.

Станкович на заседании принес извинения перед КДК, что отнимает время у КДК для решения вопроса, связанного с ним. Далее он принес извинения за споры с судьей. Он сказал, что не должен был спорить с судьей. Мы задали вопрос: указан факт того, что были нецензурные выражения в адрес Левникова. Станкович сказал, что он помнит, что он сказал: «Левников – плохой человек». А о том, говорил ли он нецензурные выражения, он не помнит, поскольку эмоционально был заряжен на матч. То есть не отрицал, а говорил, что не помнит.

У Станковича есть автоматическая дисквалификация – то есть был обязан пропустить еще один матч. КДК принял решение, что Станкович дисквалифицируется еще на два матча. Тем самым Станкович дисквалифицирован на три матча с учетом автоматической дисквалификации», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.