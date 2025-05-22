«Барселона» и Рафинья продлили контракт до 2028 года
Рафинья Диас продлил контракт с «Барселоной».
Каталонский клуб объявил о подписании нового соглашения с 28-летним вингером. Оно рассчитано до 2028 года.
Бразилец в этом сезоне отметился в общей сложности 38 голами в составе клуба и сборной. Также он сделал 23 результативные передачи в 62 матчах.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Барселоны»
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