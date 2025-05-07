Международная федерация фехтования допустила россиян до командных соревнований

Международная федерация фехтования (FIE ) допустила россиян до командных соревнований.

Об этом сообщила пресс-служба организации. Составы будут формироваться из спортсменов, получивших нейтральный статус.

Ранее FIE разрешала участвовать в командных турнирах только российским юниорам. На взрослом уровне допуск можно было получить лишь до индивидуальных стартов.

C 14 по 19 июня в Генуе пройдет чемпионат Европы, с 22 по 30 июля Тбилиси примет чемпионат мира.