НБА. Второй раунд плей-офф. «Бостон» примет «Нью-Йорк», «Оклахома» сразится с «Денвером»
Сегодня состоятся вторые матчи в двух сериях второго раунда плей-офф НБА.
«Бостон» на своем паркете попытается сравнять счет в противостоянии с «Нью-Йорком» (0-1), «Оклахома» постарается отыграться за поражение в первой встрече с «Денвером» (0-1).
Второй раунд
«Нью-Йорк» ведет в серии – 1-0.
«Денвер» ведет в серии – 1-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости