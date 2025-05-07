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НБА. Второй раунд плей-офф. «Бостон» примет «Нью-Йорк», «Оклахома» сразится с «Денвером»

Сегодня состоятся вторые матчи в двух сериях второго раунда плей-офф НБА.

«Бостон» на своем паркете попытается сравнять счет в противостоянии с «Нью-Йорком» (0-1), «Оклахома» постарается отыграться за поражение в первой встрече с «Денвером» (0-1).

НБА

Плей-офф

Второй раунд

«Нью-Йорк» ведет в серии – 1-0.

«Денвер» ведет в серии – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
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