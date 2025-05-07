НБА. Второй раунд плей-офф. «Бостон» примет «Нью-Йорк», «Оклахома» сразится с «Денвером»

Сегодня состоятся вторые матчи в двух сериях второго раунда плей-офф НБА.

«Бостон » на своем паркете попытается сравнять счет в противостоянии с «Нью-Йорком » (0-1), «Оклахома» постарается отыграться за поражение в первой встрече с «Денвером » (0-1). НБА Плей-офф Второй раунд «Нью-Йорк» ведет в серии – 1-0. «Денвер» ведет в серии – 1-0. ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.