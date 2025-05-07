  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Чилиец Бискупович назначен заместителем Кахигао в «Спартаке», он возглавит новый отдел рекрутинга: «Одним из своих ключевых качеств считаю идентификацию талантов»
Фото
25

Чилиец Бискупович назначен заместителем Кахигао в «Спартаке», он возглавит новый отдел рекрутинга: «Одним из своих ключевых качеств считаю идентификацию талантов»

Марко Бискупович стал заместителем спортивного директора «Спартака».

Помощник Франсиса Кахигао возглавит новый отдел рекрутинга.

«Для меня переход в «Спартак» – это большой жизненный вызов. Я благодарен Федерации футбола Чили за опыт, который дала мне работа там. Но когда Франсис Кахигао пригласил меня в Россию, я с воодушевлением согласился.

В Чили под руководством Франсиса мы реализовали несколько проектов, которые сегодня здорово функционируют. Счастлив снова работать с таким знатоком футбольной индустрии, как Кахигао. В «Спартаке» я буду его помощником по различным направлениям. В частности, возглавлю отдел рекрутинга.

Важная задача – не только добиться успеха в скаутинге, но и грамотно идентифицировать собственные таланты в Академии, молодежке, «Спартаке-2». В последние годы я занимался в Чили различными областями работы, но считаю одним из своих ключевых сильных качеств именно такого рода идентификацию. Занимался ею и в чилийской федерации, и ранее в Дании», – рассказал 35-летний Бискупович.

Фото: сайт «Спартака»

Бискупович перешел в «Спартак» из Федерации футбола Чили, где ранее работал под руководством Кахигао и возглавлял отдел поиска талантов, скаутинга и анализа. После ухода Кахигао был исполняющим обязанности спортивного директора ФФЧ, отвечал за дела чилийской сборной на позиции менеджера национальных команд. Играл в фубол на позиции защитника, провел несколько матчей за сборную Чили, выиграл Кубок Чили с клубом «Универсидад Католика».

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: сайт «Спартака»
logoпремьер-лига Россия
Федерация футбола Чили
Марко Бискупович
logoСборная Чили по футболу
logoСпартак
logoУниверсидад Католика
logoвысшая лига Чили
logoСпартак-2
logoСпартак мол
logoпервенство молодежных команд Россия
logoФрансис Кахигао
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Араухо о разговоре с Фликом после 3:4 от «Интера»: «Он сказал, что «Барса» вновь поборется за ЛЧ в следующем сезоне. Мы много пропустили, надо пересмотреть нашу игру»
1011 минут назад
Судьи Карасев и Чистяков получат назначения на 28-й тур Мир РПЛ, несмотря на спорные решения в матчах «Зенит» – «Пари НН» и «Ахмат» – ЦСКА («СЭ»)
623 минуты назад
Экс-арбитр Фернандес о руке Ачерби в штрафной «Интера»: «Она вытянута и отставлена от корпуса, но кажется, что мяч попал в плечо. Это не пенальти»
424 минуты назад
Мареска хочет выиграть ЛК: «Трофей – это заявление, можно будет сказать, что «Челси» вернулся»
1037 минут назад
Де Йонг о вылете «Барсы» из ЛЧ: «Все еще думаю о полуфинале с «Аяксом». Я очень разочарован, это несправедливо – мы были сильнее «Интера», особенно во 2-м тайме»
2445 минут назад
Жена Смолова: «В Москве люди никуда не могут вылететь и спят в аэропорту на полу, а мы застряли в Ставрополе. Приехали в отель, ждем новостей🤬»
5147 минут назад
Экс-судья Павел Фернандес про фол Мхитаряна на Ямале: «Штрафной – правильное решение. Фол, приводящий к падению, происходит за пределами штрафной»
15сегодня, 16:06
И все-таки Нагучев или Шнякин? Кто самый «футбольный»? Проголосуйте, чтобы выбрать финалистов премии
сегодня, 16:00
Агуэро о футболистах: «Будучи ребенком, я думал: «Эти парни просто чешут яйца, не тренируются – это чертовски легко»
29сегодня, 15:52
Экс-арбитр Фернандес о голе Ачерби: «Думфрис выиграл позицию, он находился перед Мартином – фиксировать фол было бы нелепо. ВАР нужен, чтобы исправлять явные ошибки, а не судить повторно»
57сегодня, 15:49
Ко всем новостям
Последние новости
Раньери признан лучшим тренером сезона Серии А в голосовании болельщиков. Тренер «Ромы» обошел Конте
13 минуты назад
Жирков о клубе, где было комфортнее всего: «В тамбовском «Спартаке» с зарплатой в 5 000 рублей. Ее ни на что не хватало, поэтому ни о чем не думал. И вспоминаешь детство, когда тоже ничего не было – и не было забот»
211 минут назад
«Я девочка, мне нравится маникюр. Мне не нужно вбрасывать мяч из аута, я не защитница. Эти вещи никак не влияют на то, что происходит на поле». Нападающая «Юве» Леманн о критике
418 минут назад
Аморим об ответном матче после 3:0 с «Атлетиком»: «МЮ» нужно забивать, так мы и подойдем к игре. Придется немного пострадать и быть лучше в мелких деталях, чтобы выйти в финал»
428 минут назад
Салах о «ПСЖ» в ЛЧ: «Ливерпуль» встретился с лучшей командой Европы и проиграл по пенальти. Они были очень хороши в первой игре – Алиссон провел лучший матч за «красных»
142 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома в гостях у «Аль-Раэда», «Аль-Наср» Роналду против «Аль-Иттихада» Бензема
250 минут назадLive
Гарсия о вылете «Барсы» из ЛЧ: «Вернемся в следующем году. Горжусь командой и болельщиками»
10сегодня, 15:58
Сака перед ответным матчем с «ПСЖ»: «Ничего еще не окончено. Мы немного разочарованы, но «Арсенал» сможет изменить ситуацию, уверен. Главное – сохранять спокойствие»
8сегодня, 15:30
«Ротенберг возглавит «Локомотив» – это неизбежно, дело времени. Он амбициозный, упертый, работоспособный, что плохого в этом?» Логашов про пост гендиректора
21сегодня, 15:05
Араухо закрыл комментарии в инстаграме из-за критики после вылета «Барсы» из ЛЧ от «Интера»
44сегодня, 14:38