Чилиец Бискупович назначен заместителем Кахигао в «Спартаке», он возглавит новый отдел рекрутинга: «Одним из своих ключевых качеств считаю идентификацию талантов»
Помощник Франсиса Кахигао возглавит новый отдел рекрутинга.
«Для меня переход в «Спартак» – это большой жизненный вызов. Я благодарен Федерации футбола Чили за опыт, который дала мне работа там. Но когда Франсис Кахигао пригласил меня в Россию, я с воодушевлением согласился.
В Чили под руководством Франсиса мы реализовали несколько проектов, которые сегодня здорово функционируют. Счастлив снова работать с таким знатоком футбольной индустрии, как Кахигао. В «Спартаке» я буду его помощником по различным направлениям. В частности, возглавлю отдел рекрутинга.
Важная задача – не только добиться успеха в скаутинге, но и грамотно идентифицировать собственные таланты в Академии, молодежке, «Спартаке-2». В последние годы я занимался в Чили различными областями работы, но считаю одним из своих ключевых сильных качеств именно такого рода идентификацию. Занимался ею и в чилийской федерации, и ранее в Дании», – рассказал 35-летний Бискупович.
Фото: сайт «Спартака»
Бискупович перешел в «Спартак» из Федерации футбола Чили, где ранее работал под руководством Кахигао и возглавлял отдел поиска талантов, скаутинга и анализа. После ухода Кахигао был исполняющим обязанности спортивного директора ФФЧ, отвечал за дела чилийской сборной на позиции менеджера национальных команд. Играл в фубол на позиции защитника, провел несколько матчей за сборную Чили, выиграл Кубок Чили с клубом «Универсидад Католика».
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