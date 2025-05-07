Чилиец Бискупович назначен заместителем Кахигао в «Спартаке», он возглавит новый отдел рекрутинга: «Одним из своих ключевых качеств считаю идентификацию талантов»

Марко Бискупович стал заместителем спортивного директора «Спартака».

Помощник Франсиса Кахигао возглавит новый отдел рекрутинга.

«Для меня переход в «Спартак» – это большой жизненный вызов. Я благодарен Федерации футбола Чили за опыт, который дала мне работа там. Но когда Франсис Кахигао пригласил меня в Россию, я с воодушевлением согласился.

В Чили под руководством Франсиса мы реализовали несколько проектов, которые сегодня здорово функционируют. Счастлив снова работать с таким знатоком футбольной индустрии, как Кахигао. В «Спартаке» я буду его помощником по различным направлениям. В частности, возглавлю отдел рекрутинга.

Важная задача – не только добиться успеха в скаутинге, но и грамотно идентифицировать собственные таланты в Академии, молодежке, «Спартаке-2». В последние годы я занимался в Чили различными областями работы, но считаю одним из своих ключевых сильных качеств именно такого рода идентификацию. Занимался ею и в чилийской федерации, и ранее в Дании», – рассказал 35-летний Бискупович.

Фото: сайт «Спартака»

Бискупович перешел в «Спартак» из Федерации футбола Чили, где ранее работал под руководством Кахигао и возглавлял отдел поиска талантов, скаутинга и анализа. После ухода Кахигао был исполняющим обязанности спортивного директора ФФЧ, отвечал за дела чилийской сборной на позиции менеджера национальных команд. Играл в фубол на позиции защитника, провел несколько матчей за сборную Чили, выиграл Кубок Чили с клубом «Универсидад Католика».