Иньиго за плевок в Ачерби грозит дисквалификация на 2-4 матча от УЕФА

Иньиго Мартинеса из «Барсы» могут дисквалифицировать на 4 матча за плевок.

У защитника «Барселоны» и футболиста «Интера » Франческо Ачерби произошел конфликт в первом тайме ответного полуфинала Лиги чемпионов (3:4).

Игрок каталонцев пытался помешать Хакану Чалханоглу перед исполнением пенальти. Мартинес плюнул в Ачерби после гола, когда итальянец пробегал мимо. Главный судья встречи Шимон Марчиняк никак не наказал участников эпизода.

После матча Мартинес подтвердил , что плюнул в соперника: «Я не попал в него, иначе судья удалил бы меня. Он кричал мне в ухо, но это была ненужная реакция с моей стороны».

Ожидается, что Иньиго Мартинеса отстранят от еврокубков на два-четыре матча.

«Я не попал». Игрок «Барсы» подтвердил, что плюнул в Ачерби