Иньиго за плевок в Ачерби грозит дисквалификация на 2-4 матча от УЕФА
Иньиго Мартинеса из «Барсы» могут дисквалифицировать на 4 матча за плевок.
У защитника «Барселоны» и футболиста «Интера» Франческо Ачерби произошел конфликт в первом тайме ответного полуфинала Лиги чемпионов (3:4).
Игрок каталонцев пытался помешать Хакану Чалханоглу перед исполнением пенальти. Мартинес плюнул в Ачерби после гола, когда итальянец пробегал мимо. Главный судья встречи Шимон Марчиняк никак не наказал участников эпизода.
После матча Мартинес подтвердил, что плюнул в соперника: «Я не попал в него, иначе судья удалил бы меня. Он кричал мне в ухо, но это была ненужная реакция с моей стороны».
Ожидается, что Иньиго Мартинеса отстранят от еврокубков на два-четыре матча.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: IUSPORT
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