КДК отменил красную карточку Карраскаля. Хавбек «Динамо» сможет сыграть со «Спартаком»

КДК отменил красную карточку Хорхе Карраскаля.

Напомним, хавбек «Динамо » получил красную карточку за удар рукой в лицо Сергею Бабкину на первых секундах 2-го тайма матча с «Крыльями Советов» (3:1).

«Удаление Карраскаля рассмотрели. «Динамо» обратилось в КДК с просьбой отменить красную карточку, представил все документы. Мы обратились в ЭСК. Решение ЭСК: судья Евгений Буланов ошибочно удалил Карраскаля. КДК отменил красную карточку», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Таким образом, колумбиец сможет принять участие в матче против «Спартака » в 28-м туре Мир РПЛ , который состоится 11 мая.