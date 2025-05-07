КДК отменил красную карточку Карраскаля. Хавбек «Динамо» сможет сыграть со «Спартаком»
КДК отменил красную карточку Хорхе Карраскаля.
Напомним, хавбек «Динамо» получил красную карточку за удар рукой в лицо Сергею Бабкину на первых секундах 2-го тайма матча с «Крыльями Советов» (3:1).
«Удаление Карраскаля рассмотрели. «Динамо» обратилось в КДК с просьбой отменить красную карточку, представил все документы. Мы обратились в ЭСК. Решение ЭСК: судья Евгений Буланов ошибочно удалил Карраскаля. КДК отменил красную карточку», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Таким образом, колумбиец сможет принять участие в матче против «Спартака» в 28-м туре Мир РПЛ, который состоится 11 мая.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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