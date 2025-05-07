Шунин объявил о завершении карьеры: «Понял, что у меня нет желания играть за другой клуб, кроме «Динамо»

Антон Шунин объявил о завершении карьеры.

Шунин на протяжении 17 сезонов выступал за московское «Динамо». В начале июля 2024 года он покинул клуб в связи с истечением срока контракта.

«Год назад я не планировал заканчивать карьеру. Думал, что этот момент далек, и я подпишу контракт с «Динамо ».

Когда не продлили, задумался о другой команде – хочу ли я играть где‑то еще? Рассматривал предложения и в России, и за границей. Было несколько факторов, которые я учитывал: борется ли клуб за титулы, где находится – в Москве или другом городе.

Понятно, что финансы тоже имели значение. И, конечно, комфорт семьи, которая поехала бы со мной. Из вариантов, которые были, я не выбрал ни одного.

В какой‑то момент понял главное – у меня нет желания играть за другой клуб, кроме «Динамо». Это стало самым важным в моей истории. Но я решил оттянуть момент прощания – посмотреть, что будет дальше. Хорошо мне будет или нет? Если нет, то зимой я мог бы продолжить карьеру. Но ровно через год, в конце этого сезона, я объявляю о ее завершении.

Когда полностью меняешь свою жизнь, думаешь, а каково это – жить по‑другому? Оказалось, что закончить с футболом не так сложно, как кажется. Нужно только себя занять, что я и сделал», – сказал 38‑летний вратарь.

В составе «Динамо» Антон трижды брал бронзовые медали чемпионата России (2008, 2021/22, 2023/24) и выиграл ФНЛ‑2016/17. Он сыграл 366 матчей за бело‑голубых, из них 125 – на ноль.

Шунин занимает второе место в истории «Динамо» по проведенным матчам, уступая только Александру Новикову (395). Также вратарь входит в «Клуб Льва Яшина», куда включены голкиперы, выступавшие за российские или советские клубы и проведшие 100 и более сухих матчей.

За сборную России Шунин провел 15 матчей, принимал участие в финальной стадии Евро‑2020.