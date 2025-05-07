«Ямаль – марсианин. Он прилетел из другой галактики и поэтому делает такие вещи в таком возрасте. Потрясающий игрок». Тренер баскетбольной сборной Испании Скариоло о вингере «Барсы»

Серджо Скариоло считает Ламина Ямаля инопланетянином.

«Он настоящий марсианин. Он прилетел к нам из другой галактики и поэтому может в таком возрасте делать такие вещи. Он зрелый, хладнокровный, держит себя в руках, умеет действовать эффективно, а не только технично. По-настоящему потрясающий игрок.

Невозможно не восхищаться им. Я был на его матче несколько дней назад и был шокирован, впервые увидев его вживую», – отметил тренер сборной Испании по баскетболу.