«Ямаль – марсианин. Он прилетел из другой галактики и поэтому делает такие вещи в таком возрасте. Потрясающий игрок». Тренер баскетбольной сборной Испании Скариоло о вингере «Барсы»
Серджо Скариоло считает Ламина Ямаля инопланетянином.
«Он настоящий марсианин. Он прилетел к нам из другой галактики и поэтому может в таком возрасте делать такие вещи. Он зрелый, хладнокровный, держит себя в руках, умеет действовать эффективно, а не только технично. По-настоящему потрясающий игрок.
Невозможно не восхищаться им. Я был на его матче несколько дней назад и был шокирован, впервые увидев его вживую», – отметил тренер сборной Испании по баскетболу.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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