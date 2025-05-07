«Динамо» показало Карраскаля в образе Джека Николсона, разрубающего топором дверь. Лого «Спартака» нанесли на напуганную жену героя «Сияния»

«Динамо» подшутило над «Спартаком» после отмены удаления Хорхе Карраскаля.

Колумбийский полузащитник «Динамо» получил красную карточку за удар рукой в лицо Сергею Бабкину на первых секундах второго тайма матча Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (3:1).

Сегодня КДК РФС отменил красную карточку Карраскаля, признав, что арбитр Евгений Буланов ошибочно удалил игрока. Таким образом, Хорхе сможет принять участие в матче против «Спартака » в 28-м туре, который состоится 11 мая.

После этого «Динамо » обыграло ситуацию кадром из фильма ужасов Стэнли Кубрика «Сияние». Бело-голубые показали Карраскаля в образе героя Джека Николсона разрубающего топором дверь. Логотип «Спартака» при этом нанесли на напуганную Венди, жену главного героя фильма Джека Торранса.

Изображение пресс-служба «Динамо» сопроводила подписью: «Сюрприз!»

Изображение: t.me/fcdynamo