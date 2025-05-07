«Динамо» показало Карраскаля в образе Джека Николсона, разрубающего топором дверь. Лого «Спартака» нанесли на напуганную жену героя «Сияния»
Колумбийский полузащитник «Динамо» получил красную карточку за удар рукой в лицо Сергею Бабкину на первых секундах второго тайма матча Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (3:1).
Сегодня КДК РФС отменил красную карточку Карраскаля, признав, что арбитр Евгений Буланов ошибочно удалил игрока. Таким образом, Хорхе сможет принять участие в матче против «Спартака» в 28-м туре, который состоится 11 мая.
После этого «Динамо» обыграло ситуацию кадром из фильма ужасов Стэнли Кубрика «Сияние». Бело-голубые показали Карраскаля в образе героя Джека Николсона разрубающего топором дверь. Логотип «Спартака» при этом нанесли на напуганную Венди, жену главного героя фильма Джека Торранса.
Изображение пресс-служба «Динамо» сопроводила подписью: «Сюрприз!»
Изображение: t.me/fcdynamo
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