«Уорриорз» ожидают, что Стефен Карри пропустит как минимум одну неделю
У Стефена Карри диагностировали растяжение задней поверхности бедра 1-й степени.
Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» не сможет принять участие во втором матче серии плей-офф против «Миннесоты» в четверг, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.
«Уорриорз» ожидают, что Карри пропустит как минимум одну неделю.
Это первое растяжение мышцы в карьере Карри, поэтому точные сроки возвращения неясны. Они будут зависеть от того, как игрок отреагирует на реабилитацию.
Карри травмировался во время первого матча серии. «Уорриорз» справились с «Миннесотой» в гостях – 99:88.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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