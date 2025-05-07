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«Уорриорз» ожидают, что Стефен Карри пропустит как минимум одну неделю

У Стефена Карри диагностировали растяжение задней поверхности бедра 1-й степени.

Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» не сможет принять участие во втором матче серии плей-офф против «Миннесоты» в четверг, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«Уорриорз» ожидают, что Карри пропустит как минимум одну неделю.

Это первое растяжение мышцы в карьере Карри, поэтому точные сроки возвращения неясны. Они будут зависеть от того, как игрок отреагирует на реабилитацию.

Карри травмировался во время первого матча серии. «Уорриорз» справились с «Миннесотой» в гостях – 99:88.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера ESPN Шэмса Чарании в соцсети X
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