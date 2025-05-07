Инфантино – Трампу о России и международных турнирах: «Надеемся, наступит мир, и тогда они снова будут допущены». Президент США «не знал» об отстранении сборной

Президент ФИФА надеется, что Россия вернется в международные турниры.

Джанни Инфантино отреагировал на высказывание президента США Дональда Трампа, который «не знал», что российские команды отстранены от международных соревнований.

«Пока что им запрещено играть. Надеемся, что-то произойдет, наступит мир, и тогда они снова будут допущены», – приводит слова Инфантино The Guardian.