Инфантино – Трампу о России и международных турнирах: «Надеемся, наступит мир, и тогда они снова будут допущены». Президент США «не знал» об отстранении сборной
Президент ФИФА надеется, что Россия вернется в международные турниры.
Джанни Инфантино отреагировал на высказывание президента США Дональда Трампа, который «не знал», что российские команды отстранены от международных соревнований.
«Пока что им запрещено играть. Надеемся, что-то произойдет, наступит мир, и тогда они снова будут допущены», – приводит слова Инфантино The Guardian.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
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