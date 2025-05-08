«Арсенал» завершит 2025 год без трофеев, в 2024-м титулов также не было. В 2023-м выиграли Суперкубок Англии

«Арсенал» завершает второй год подряд без трофеев.

Команда Микеля Артеты вылетела из Лиги чемпионов, уступив «ПСЖ » в полуфинале.

Ранее в сезоне «канониры» лишились шансов на победу в АПЛ , а также вылетели из Кубка Англии и Кубка лиги.

Таким образом, «Арсенал » завершит 2025 год без трофеев. В 2024 году команда также не завоевала ни одного титула. Последний трофей лондонцы выиграли в августе 2023 года, обыграв «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии .