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«Арсенал» завершит 2025 год без трофеев, в 2024-м титулов также не было. В 2023-м выиграли Суперкубок Англии

«Арсенал» завершает второй год подряд без трофеев.

Команда Микеля Артеты вылетела из Лиги чемпионов, уступив «ПСЖ» в полуфинале.

Ранее в сезоне «канониры» лишились шансов на победу в АПЛ, а также вылетели из Кубка Англии и Кубка лиги.

Таким образом, «Арсенал» завершит 2025 год без трофеев. В 2024 году команда также не завоевала ни одного титула. Последний трофей лондонцы выиграли в августе 2023 года, обыграв «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoЛига чемпионов УЕФА
logoСуперкубок Англии
logoКубок Англии
logoпремьер-лига Англия
logoПСЖ
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