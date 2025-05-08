Рантанен – 3-й игрок в истории НХЛ, сделавший хет-трик в 2 матчах плей-офф подряд

Микко Рантанен сделал хет-трик во втором матче плей-офф подряд.

Нападающий «Далласа » забросил 3 гола во 2-м периоде 1-й игры серии 2-го раунда Кубка Стэнли против «Виннипега » (3:2, 1-0).

Ранее Микко Рантанен также отметился хет-триком в 7-м матче серии Кубка Стэнли с «Колорадо» (4-3, 4:2 в седьмом матче).

Он стал 1-м игроком за 39 лет и 3-м хоккеистом в истории НХЛ , сделавшим хет-трик в 2 играх плей-офф подряд. Ранее это удалось Яри Курри (16 мая 1985 года) и Дагу Бентли (1944 год).