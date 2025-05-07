«Аль-Наср» опустился на 4-е место. Команда Роналду и Пиоли на 11 очков отстает от лидирующего «Аль-Иттихада» за 4 тура до конца чемпионата

«Аль-Наср» выпал из лидирующей тройки.

Команда, за которую выступает Криштиану Роналду и которую тренирует Стефано Пиоли , сегодня уступила «Аль-Иттихаду » (2:3) в 30-м туре чемпионата Саудовской Аравии. По итогам тура она опустилась на 4-е место, пропустив вперед «Аль-Ахли».

«Аль-Наср » набрал 60 очков в 30 турах. У лидирующего «Аль-Иттихада» 71 балл, у идущего вторым «Аль-Хилаля » – 65, у «Аль-Ахли» – 61. До завершения чемпионата остается четыре тура.