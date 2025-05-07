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  • «Аль-Наср» опустился на 4-е место. Команда Роналду и Пиоли на 11 очков отстает от лидирующего «Аль-Иттихада» за 4 тура до конца чемпионата
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«Аль-Наср» опустился на 4-е место. Команда Роналду и Пиоли на 11 очков отстает от лидирующего «Аль-Иттихада» за 4 тура до конца чемпионата

«Аль-Наср» выпал из лидирующей тройки.

Команда, за которую выступает Криштиану Роналду и которую тренирует Стефано Пиоли, сегодня уступила «Аль-Иттихаду» (2:3) в 30-м туре чемпионата Саудовской Аравии. По итогам тура она опустилась на 4-е место, пропустив вперед «Аль-Ахли».

«Аль-Наср» набрал 60 очков в 30 турах. У лидирующего «Аль-Иттихада» 71 балл, у идущего вторым «Аль-Хилаля» – 65, у «Аль-Ахли» – 61. До завершения чемпионата остается четыре тура.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoАль-Иттихад Джидда
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Ахли Джидда
logoКриштиану Роналду
logoАль-Хилаль
logoСтефано Пиоли
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