«Аль-Наср» опустился на 4-е место. Команда Роналду и Пиоли на 11 очков отстает от лидирующего «Аль-Иттихада» за 4 тура до конца чемпионата
«Аль-Наср» выпал из лидирующей тройки.
Команда, за которую выступает Криштиану Роналду и которую тренирует Стефано Пиоли, сегодня уступила «Аль-Иттихаду» (2:3) в 30-м туре чемпионата Саудовской Аравии. По итогам тура она опустилась на 4-е место, пропустив вперед «Аль-Ахли».
«Аль-Наср» набрал 60 очков в 30 турах. У лидирующего «Аль-Иттихада» 71 балл, у идущего вторым «Аль-Хилаля» – 65, у «Аль-Ахли» – 61. До завершения чемпионата остается четыре тура.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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