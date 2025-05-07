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«Юта» выбрала постоянное название. Клуб НХЛ теперь называется «Юта Мамонт»

«Юта» официально определилась с названием клуба.

Клуб из Солт-Лейк-Сити теперь будет называться «Юта Мамонт».

Постоянное наименование клуба выбрали болельщики. Опрос включал в себя четыре этапа, было отдано было 850 тысяч голосов.

Отмечается, что на финальном этапе голосования название «Мамонт» стало самым популярными для фанатов.

«С первого дня мы взяли на себя обязательство, что этот клуб будет создан с жителями Юты и для них. Сообщество выбрало бренд «Юта Мамонт», и он стал символом того, кто мы, откуда мы пришли, а также символом непреодолимой силы, которую мы создаем вместе», – сказали в заявлении владельцы клубы Райан и Эшли Смит.

Нынешний сезон стал для «Юты» первым после переезда франшизы из Аризоны. Его команда провела под названием «хоккейный клуб Юта».

Фото: nhl.com

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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