Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» проводит 2-й домашний матч против «Локомотива-Кубань»
Сегодня, 7 мая, состоится один матч полуфинала Единой лиги ВТБ.
«Зенит» (1) проводит второй матч серии с «Локо» (4) на домашней арене.
Единая лига ВТБ
Плей-офф
1/2 финала (до 4 побед)
«Зенит» ведет в серии – 1-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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