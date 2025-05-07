Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» проводит 2-й домашний матч против «Локомотива-Кубань»

Сегодня, 7 мая, состоится один матч полуфинала Единой лиги ВТБ.

«Зенит » (1) проводит второй матч серии с «Локо» (4) на домашней арене.

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/2 финала (до 4 побед)

«Зенит» ведет в серии – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.