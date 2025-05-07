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  • Педри о судействе с «Интером»: «Все спорные ситуации решались в их пользу, согласен с тренером. С этим судьей это происходит не впервые, УЕФА должен обратить внимание»
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Педри о судействе с «Интером»: «Все спорные ситуации решались в их пользу, согласен с тренером. С этим судьей это происходит не впервые, УЕФА должен обратить внимание»

Педри недоволен судейством в матче с «Интером».

«Барселона» потерпела поражение в ответной игре 1/2 финала Лиги чемпионов (3:4, первый матч – 3:3) и вылетела из розыгрыша турнира. 

После матча главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик выразил разочарование работой судей: «Каждая спорная ситуация решалась в пользу соперника».

«Я полностью согласен с тренером, все спорные ситуации решались в пользу «Интера». Это не первый раз, когда это происходит с нами с этим судьей, и я думаю, что УЕФА должен обратить внимание на такие вещи. Есть вещи, которые я не понимаю, и их трудно объяснить. Много ситуаций... все спорные ситуации были в их пользу.

Был фол на Ламине, когда, как я думаю, Мхитарян, у которого уже была желтая карточка, должен быть удален. Будь то пенальти или штрафной, это явная карточка. Я этого не понимаю, правда», – сказал полузащитник «Барселоны».

Главным арбитром матча был Шимон Марчиняк.

Гарсия после 3:4 на «Сан-Сиро»: «Футбол был очень жесток к «Барсе». Я не знаю, что не так с этим стадионом. Мы все знаем, что произошло с этим судьей в последний раз, когда мы были здесь»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Даниэле Мари
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