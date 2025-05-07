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  • Ротенберг о «России 25»: «Было бы больше таких, как Аймурзин, результат был бы другой. Многие лидерские позиции в клубах КХЛ занимают легионеры. Нужно отдать должное тем, кто ставит молодых»
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Ротенберг о «России 25»: «Было бы больше таких, как Аймурзин, результат был бы другой. Многие лидерские позиции в клубах КХЛ занимают легионеры. Нужно отдать должное тем, кто ставит молодых»

Роман Ротенберг заявил о важности лидерских ролей для молодых в клубах КХЛ.

«Россия 25» проиграла три из трех матчей сборной Беларуси (2:4, 7:8 и 1:3) в рамках турне.

«Многие лидерские позиции в клубах КХЛ занимают легионеры – мы все это знаем. Они выходят в большинстве, они получают все эти важные минуты в игре.

Но есть и другие примеры. Мы видим ребят из «Северстали»: Ильин, Аймурзин, который проводит феноменальную серию. Мы, к сожалению, проигрываем, но как он играет? 

Если бы у нас было больше таких игроков, как Аймурзин в составе, мы бы совершенно по-другому бы сыграли и результат был бы другой.

Поэтому нужно отдать должное клубам, которые ставят молодых ребят на лидерские позиции», – сказал главный тренер «России 25» Роман Ротенберг.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
logoРоман Ротенберг
сборная России U25
logoКХЛ
logoДанил Аймурзин
logoСборная Беларуси по хоккею
logoСеверсталь
logoСКА
logoМихаил Ильин
logoСборная России по хоккею с шайбой
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