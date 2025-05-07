Ротенберг о «России 25»: «Было бы больше таких, как Аймурзин, результат был бы другой. Многие лидерские позиции в клубах КХЛ занимают легионеры. Нужно отдать должное тем, кто ставит молодых»

Роман Ротенберг заявил о важности лидерских ролей для молодых в клубах КХЛ.

«Россия 25» проиграла три из трех матчей сборной Беларуси (2:4, 7:8 и 1:3) в рамках турне.

«Многие лидерские позиции в клубах КХЛ занимают легионеры – мы все это знаем. Они выходят в большинстве, они получают все эти важные минуты в игре.

Но есть и другие примеры. Мы видим ребят из «Северстали »: Ильин , Аймурзин , который проводит феноменальную серию. Мы, к сожалению, проигрываем, но как он играет?

Если бы у нас было больше таких игроков, как Аймурзин в составе, мы бы совершенно по-другому бы сыграли и результат был бы другой.

Поэтому нужно отдать должное клубам, которые ставят молодых ребят на лидерские позиции», – сказал главный тренер «России 25» Роман Ротенберг .