Ротенберг о «России 25»: «Было бы больше таких, как Аймурзин, результат был бы другой. Многие лидерские позиции в клубах КХЛ занимают легионеры. Нужно отдать должное тем, кто ставит молодых»
Роман Ротенберг заявил о важности лидерских ролей для молодых в клубах КХЛ.
«Россия 25» проиграла три из трех матчей сборной Беларуси (2:4, 7:8 и 1:3) в рамках турне.
«Многие лидерские позиции в клубах КХЛ занимают легионеры – мы все это знаем. Они выходят в большинстве, они получают все эти важные минуты в игре.
Но есть и другие примеры. Мы видим ребят из «Северстали»: Ильин, Аймурзин, который проводит феноменальную серию. Мы, к сожалению, проигрываем, но как он играет?
Если бы у нас было больше таких игроков, как Аймурзин в составе, мы бы совершенно по-другому бы сыграли и результат был бы другой.
Поэтому нужно отдать должное клубам, которые ставят молодых ребят на лидерские позиции», – сказал главный тренер «России 25» Роман Ротенберг.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
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