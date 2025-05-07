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«Пришло время для реванша с Дубовым. Снова буду в Москве через две недели». Ханс Ниманн заявил, что прошел проверку на детекторе лжи

Шахматист Ханс Ниманн заявил, что прошел проверку на детекторе лжи.

В марте Ниманн провел блиц-матч с Даниилом Дубовым в Москве, где уступил россиянину с общим счетом 8,5:9,5. Согласно условию, проигравший должен ответить на один вопрос победителя на полиграфе.

Американский гроссмейстер тогда отказался выполнять это условие, обвинив соперника в неуважении к себе.

«Полиграф пройден, пройден по всем фронтам. Вы когда-нибудь жульничали за доской? Ответ – нет. Вердикт – правда. Думаю, пришло время для реванша с Дубовым. Буду снова в Москве через две недели», – написал Ниманн.

Ханс Ниманн в Москве: договорился на детектор лжи, 10 секунд был в кадре под гимн России

Дубов «проспал» партию с Ниманном. Такой протест из-за читерства?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: X Ханса Ниманна
детектор лжи
logoХанс Ниманн
Даниил Дубов
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