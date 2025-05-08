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Кубок Стэнли. «Торонто» принимает «Флориду», «Виннипег» против «Далласа»

«Торонто» принимает «Флориду» во втором матче серии 2-го раунда Кубка Стэнли.

«Виннипег» и «Даллас» проведут первую игру серии.

Кубок Стэнли

Второй раунд

Счет в серии: 1-0

Счет в серии: 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Стэнли

Статистика Кубка Стэнли

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
результаты матчей
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