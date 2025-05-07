Смолов, Тормена, Дюпин и Газинский покинут «Краснодар» (Иван Карпов)
Федор Смолов, Витор Тормена и еще два игрока покинут «Краснодар» летом.
«Смолов, Тормена, Дюпин и Газинский покидают «Краснодар». О том, что «бычки» не планируют продлевать ведущего подкаста Smol Talk, Максим Алланазаров сообщал еще в середине марта. Сейчас готов подтвердить окончательно – Смолов завершает свою кубанскую историю по итогам сезона.
Тормена мог уехать из «Краснодара» еще зимой, но все-таки остался до чемпионства. Им интересовались «Трабзонспор» и «Палмейрас», и летом он покинет команду Мусаева.
Соглашения Дюпина и Газинского истекают 30 июня и, также как у Смолова, продлены они не будут», – написал инсайдер Иван Карпов.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости