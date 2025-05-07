Смолов, Тормена, Дюпин и Газинский покинут «Краснодар» (Иван Карпов)

Федор Смолов, Витор Тормена и еще два игрока покинут «Краснодар» летом.

«Смолов, Тормена, Дюпин и Газинский покидают «Краснодар». О том, что «бычки» не планируют продлевать ведущего подкаста Smol Talk, Максим Алланазаров сообщал еще в середине марта. Сейчас готов подтвердить окончательно – Смолов завершает свою кубанскую историю по итогам сезона.

Тормена мог уехать из «Краснодара » еще зимой, но все-таки остался до чемпионства. Им интересовались «Трабзонспор» и «Палмейрас», и летом он покинет команду Мусаева.

Соглашения Дюпина и Газинского истекают 30 июня и, также как у Смолова , продлены они не будут», – написал инсайдер Иван Карпов .