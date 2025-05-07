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Прокуратура обжаловала оправдание Алвеса по делу об изнасиловании: «Это возрождает средневековую предпосылку: женщина, соглашаясь выпить с мужчиной, соглашается на все остальное. Это не так»

Прокуратура обжаловала оправдательный приговор Дани Алвесу по делу о насилии.

28 марта Верховный суд Каталонии из-за недостатка доказательств оправдал бывшего защитника «Барселоны», «Ювентуса» и сборной Бразилии по делу об изнасиловании девушки в ночном клубе 31 декабря 2022 года и отменил приговор на 4,5 года тюрьмы.

Сегодня прокуратура Каталонии обжаловала оправдание Алвеса.

«Нам еще предстоит пройти долгий путь в защите жертвы. Она столкнулась с преступлением и пережила это. Приговор о тюремном заключении был исчерпывающим и абсолютно рациональным.

Мы понимаем, что суд дал бездумную и нерациональную оценку части доказательств, представленных в ходе судебного разбирательства. Это привело к тому, что Апелляционный суд сделал выводы, которые, как мы понимаем, являются полностью ошибочными и нерациональными, даже произвольными, нарушающими основополагающее право на эффективную судебную защиту, предусмотренное статьей 24.1 Конституции Испании», – говорится в заявлении прокуратуры.
 
Прокуратура раскритиковала суд за то, что он отклонил заявление жертвы на основании двух деталей: она добровольно пошла с обвиняемым в отдельную комнату, хотя, по ее словам, ее заставили это сделать, и было доказано, что он совершил с ней фелляцию перед вагинальным проникновением. Что касается первого пункта, то прокуратура утверждает, что добровольное пребывание в помещении не подразумевает согласия с какой-либо сексуальной практикой, которая может иметь там место.

«Кажется, это возрождает средневековую предпосылку о том, что женщина, которая соглашается выпить алкоголь с мужчиной, соглашается на все. Это не так; она соглашается только на то, чтобы напиться.

Даже если до указанного прохода в личную комнату обвиняемый танцевал или имел мимолетные прикосновения, пересечение порога двери вслед за ним никоим образом не может быть истолковано как согласие на какой-либо половой акт, произошедший внутри», – считает прокуратура.

Утверждалось, что апелляцию в Верховном суде Испании рассмотрят не раньше 2028 года.

Дани Алвес – оправдан. С чем связан поворот в деле об изнасиловании?

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: La Razón
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