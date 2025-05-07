Лапорта про ЛЧ: «Барселона» билась за выход в финал, но этому не суждено было случиться из-за судейских решений не в нашу пользу»
Жоан Лапорта недоволен судейством матча «Интер» – «Барселона» (3:4).
Игру обслуживала бригада арбитров под руководством Шимона Марчиняка.
«Свыше 4000 болельщиков, приехавших в Милан, заслуживали большего, как и все кулес, поддерживавшие игроков и Ханси Флика в попытке достичь поставленных целей.
Мы все вместе должны помочь им вернуть правильный настрой, чтобы выиграть Ла Лигу. Вчера мы бились за выход в финал в Мюнхене, но этому не суждено было случиться. В основном из-за судейских решений, принятых не в нашу пользу. Однако это должно закалить нас, если мы будем сохранять правильный настрой», – сказал президент «Барселоны».
Флик о Марчиняке: «Сказал ему что думаю. Порой кажется, что решения арбитра несправедливы, но нужно их принять. Говорить о них нечестно по отношению к прекрасно поработавшей «Барсе»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
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