Лапорта про ЛЧ: «Барселона» билась за выход в финал, но этому не суждено было случиться из-за судейских решений не в нашу пользу»

Жоан Лапорта недоволен судейством матча «Интер» – «Барселона» (3:4).

Игру обслуживала бригада арбитров под руководством Шимона Марчиняка .

«Свыше 4000 болельщиков, приехавших в Милан , заслуживали большего, как и все кулес, поддерживавшие игроков и Ханси Флика в попытке достичь поставленных целей.

Мы все вместе должны помочь им вернуть правильный настрой, чтобы выиграть Ла Лигу . Вчера мы бились за выход в финал в Мюнхене, но этому не суждено было случиться. В основном из-за судейских решений, принятых не в нашу пользу. Однако это должно закалить нас, если мы будем сохранять правильный настрой», – сказал президент «Барселоны».

Флик о Марчиняке: «Сказал ему что думаю. Порой кажется, что решения арбитра несправедливы, но нужно их принять. Говорить о них нечестно по отношению к прекрасно поработавшей «Барсе»