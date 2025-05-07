Крикунов о 0-3 в серии «России 25» и Беларуси: «Дело не в тренере. Надо понять, есть ли у игроков чувство достоинства, или вообще ничего нет. На ЧМ им делать нечего»
«Россия 25» проиграла три из трех матчей сборной Беларуси (2:4, 7:8 и 1:3) в рамках турне. Команду возглавляет Роман Ротенберг.
– Сборная России проиграла Беларуси три товарищеских матча подряд. Можно ли делать выводы из этих матчей?
– Нужно делать выводы.
Надо понять, есть ли у игроков, которые вызваны в сборную, чувство собственного достоинства, или вообще ничего нет.
Ведь в следующем году, если нас допустят на чемпионат мира, мы также будем комплектовать сборную из хоккеистов вылетевших из Кубка Гагарина команд.
А тех игроков, которые сейчас в сборной, точно уже не надо будет брать, им там делать нечего.
И дело тут не в тренере. Вы вышли на лед и не должны проигрывать как спортсмены, а они проиграли уже три матча.
Тут вообще даже без тренера они должны были выйти и выиграть, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.
Теперь Ротенберг провалился в сборной. «Россия 25» никогда не играла так плохо
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