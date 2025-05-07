  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Крикунов о 0-3 в серии «России 25» и Беларуси: «Дело не в тренере. Надо понять, есть ли у игроков чувство достоинства, или вообще ничего нет. На ЧМ им делать нечего»
110

Крикунов о 0-3 в серии «России 25» и Беларуси: «Дело не в тренере. Надо понять, есть ли у игроков чувство достоинства, или вообще ничего нет. На ЧМ им делать нечего»

Владимир Крикунов заявил о необходимости выводов из-за поражений «России 25».

«Россия 25» проиграла три из трех матчей сборной Беларуси (2:4, 7:8 и 1:3) в рамках турне. Команду возглавляет Роман Ротенберг.

Сборная России проиграла Беларуси три товарищеских матча подряд. Можно ли делать выводы из этих матчей?

– Нужно делать выводы.

Надо понять, есть ли у игроков, которые вызваны в сборную, чувство собственного достоинства, или вообще ничего нет.

Ведь в следующем году, если нас допустят на чемпионат мира, мы также будем комплектовать сборную из хоккеистов вылетевших из Кубка Гагарина команд.

А тех игроков, которые сейчас в сборной, точно уже не надо будет брать, им там делать нечего.

И дело тут не в тренере. Вы вышли на лед и не должны проигрывать как спортсмены, а они проиграли уже три матча.

Тут вообще даже без тренера они должны были выйти и выиграть, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

Теперь Ротенберг провалился в сборной. «Россия 25» никогда не играла так плохо

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoВладимир Крикунов
logoРоман Ротенберг
logoМатч ТВ
logoСборная Беларуси по хоккею
сборная России U25
logoКХЛ
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoЧМ по хоккею
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Ирина Роднина: «Нет особой любви у Трампа к Овечкину. Дональд восторгался бы любым результатом. Если фамилия Гретцки произошла от грецкого ореха, то Александр, конечно, покрепче»
6 минут назад
Ротенберг о «России 25»: «Было бы больше таких, как Аймурзин, результат был бы другой. Многие лидерские позиции в клубах КХЛ занимают легионеры. Нужно отдать должное тем, кто ставит молодых»
1235 минут назад
Инсайдер Паньотта: «До меня доходили интересные слухи о Панарине. Не знаю, доступен ли Артемий для обмена, но «Рейнджерс» предстоит решить, сохранять ли текущий состав»
846 минут назад
Быков про ЧМ: «Отсутствие сборной России станет большой потерей. Соперникам будет не хватать сильного оппонента. Наша команда всегда играла в зрелищный хоккей»
14сегодня, 10:54
Аймурзин о том, что сказал Ротенберг после поражений от Беларуси: «Не хотелось бы раскрывать подробности. У нас есть шанс все исправить»
16сегодня, 10:04
Роман Ротенберг: «Юрзинов – самый авторитетный специалист в моей карьере. Он смотрит чемпионаты Швейцарии, Финляндии, НХЛ. Звонит после каждой игры и по полочкам раскладывает»
23сегодня, 09:40
Владислав Третьяк: «Хоккей стал фактором объединения людей из разных отраслей. Привлекательность растет. Большому бизнесу становятся интересны вложения в катки, школы и команды»
9сегодня, 09:10
Глотов пришел на матч с «Динамо» с кассетным плеером: «Слушал «Наутилус Помпилиус». Старые песни. У меня есть возможность показать, особенно младшему поколению»
19сегодня, 08:45Фото
Аймурзин о трех поражениях от Беларуси: «Нельзя не признать: соседи сейчас играют хорошо. Они прибавили, чувствуется, что у них очень качественная школа»
7сегодня, 08:30
Алексей Волков во 2-й раз вышел в финал Кубка Гагарина как генменеджер. В 2021-м с «Авангардом», в 2025-м – с «Трактором»
4сегодня, 08:15
Ко всем новостям
Последние новости
«Игроки «Динамо» не дорабатывали ногами – это было удивительно. Какая-то недоработка, удивлен такой игре». Рыбин о серии с «Трактором»
16 минут назад
МХК «Спартак» проведет в «Мегаспорте» домашние матчи финала МХЛ против «СКА-1946». Петербуржцы – в Ледовом дворце
4сегодня, 10:40
Александр Харламов назначен генеральным директором «Лады». На аналогичной должности функционер работал в «Торпедо»
сегодня, 10:14
Брылин о работе в КХЛ: «Мне интересно, хочу развиваться. Но когда доходит до конкретики, появляются преграды. Посмотрим, что скажут в «Нью-Джерси»
2сегодня, 09:51
Исаев, Дронов, Шабанов – лучшие игроки полуфинальных серий Кубка Гагарина. Сурин – лучший новичок
2сегодня, 09:30
«Оттава» и Матинпало продлили контракт на два года и 1,75 млн долларов. Защитник провел 41 матч в сезоне НХЛ
сегодня, 08:55
Генменеджер «Колорадо» считает, что команда остается претендентом на Кубок Стэнли: «Мы способны набирать 100 очков в регулярке. У нас хороший состав – Макар, Маккиннон, Тэйвс, Ничушкин, Лехконен и теперь Ландескуг»
8сегодня, 07:58
Андрей Коваленко о том, что «Айлендерс» выиграли драфт-лотерею: «Наверное, судьба их отблагодарила за рекордный матч Овечкина. Для «Сан-Хосе» это и к лучшему, может»
сегодня, 07:30
Уилсон про 1:2 с «Каролиной»: «Вряд ли в «Вашингтоне» кто-то ожидал, что весь плей-офф будет сплошной чередой взлетов. Нет, будут и падения»
1сегодня, 07:15
Бушар сделал 50 ассистов в плей-офф в 60 матчах – 2-й результат в истории НХЛ среди защитников. Только Орр достиг этой отметки быстрее – за 59 игр
8сегодня, 06:58