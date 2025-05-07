Витинья не забил «Арсеналу» с пенальти за игру Льюиса-Скелли рукой, назначенного после ВАР. Райя отразил удар
«ПСЖ» получил право на одиннадцатиметровый в ворота «Арсенала».
На 64-й минуте полуфинального матча Лиги чемпионов вингер «канониров» Букайо Сака упал в штрафной площади парижан после контакта с Хвичей Кварацхелией. Французская команда сразу же провела контратаку, завершившуюся ударом Ашрафа Хакими, после которого Давид Райя зафиксировал мяч в руках.
Игра продолжилась, но через минуту прервалась: главный арбитр Феликс Цвайер после консультации с видеоассистентом отправился смотреть повтор и увидел, что после удара Хакими мяч попал Майлзу Льюису-Скелли в кисть.
Рефери назначил пенальти в ворота «Арсенала». Витинья реализовать его не смог: он пробил низом в правый от себя угол, и голкипер прыгнул туда же и парировал удар.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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