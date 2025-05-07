«ПСЖ» и «Интер» сыграют в финале Лиги чемпионов 31 мая
Определились оба финалиста Лиги чемпионов.
«Интер» в полуфинале прошел «Барселону» (3:3, 4:3), «ПСЖ» победил «Арсенал» (1:0, 2:1). Эти команды встретятся в решающем матче турнира.
Финал пройдет в Мюнхене 31 мая. Для миланцев он станет седьмым в истории, для парижан – вторым.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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