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Иньиго подтвердил, что плюнул в Ачерби: «Я не попал в него, иначе судья удалил бы меня. Он кричал мне в ухо, но это была ненужная реакция с моей стороны»

Иньиго Мартинес подтвердил, что плюнул в Франческо Ачерби.

У защитников «Барселоны» и «Интера» произошла стычка в первом тайме ответного полуфинального матча Лиги чемпионов. Игрок каталонцев пытался помешать Хакану Чалханоглу перед исполнением пенальти. Мартинес плюнул в Ачерби после гола, когда итальянец пробегал мимо.

Главный судья встречи Шимон Марчиняк не наказал участников эпизода карточками. «Интер» выиграл со счетом 4:3, забив в дополнительное время, и вышел в финал турнира (7:6 по сумме двух матчей).

«Он праздновал счет 2:0, крикнул мне прямо в ухо.

С моей стороны это была ненужная реакция, но я не попал в него. Плевок прошел в метре от него. Если бы нет, то судья удалил бы меня, я в этом не сомневаюсь», – сказал Иньиго после матча.

«Это ад, ад». «Барсу» бесит судья, «Интер» распирает гордость

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Fox Sports
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