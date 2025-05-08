Микель Артета: «Арсенал» был намного лучше «ПСЖ». В обоих матчах лучшим был голкипер парижан»
Микель Артета считает выход «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов незаслуженным.
«Арсенал» под руководством испанца дважды уступил парижанам в полуфинале – 0:1 и 1:2.
«Они молодцы, вышли в финал. Но мы были намного лучше них.
В обоих матчах лучшим был один и тот же игрок – их голкипер», – заявил главный тренер «Арсенала» в эфире Canal+.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: RMC Sport
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