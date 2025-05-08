Бобровский пропустил 9 шайб в двух матчах серии с «Торонто». Вратарь «Флориды» отбил 16 из 20 бросков во 2-й игре

Сергей Бобровский пропустил девять голов в двух матчах с «Торонто».

«Флорида » уступила «Мэйпл Лифс» (3:4) во второй игре серии второго раунда Кубка Стэнли.

Голкипер «Пантерс» Сергей Бобровский пропустил четыре шайбы, отразив 16 из 20 бросков при 80% отраженных бросков.

В первом матче серии, в котором «Флориды» проиграла 4:5, российский вратарь пропустил пять голов, отбив 24 из 29 бросков.

Бобровский провел 7 матчей в нынешнем плей-офф, пропуская в среднем 2,90 шайбы и отражая 87,6% бросков.