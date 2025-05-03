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  • «Трактор» повел 3-0 в серии с «Динамо», Дзюба в шаге от рекорда Лоськова, «Россия 25» проиграла Беларуси, «Зенит» – худший по игровому времени россиян, Салливан в «Рейнджерс» и другие новости
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«Трактор» повел 3-0 в серии с «Динамо», Дзюба в шаге от рекорда Лоськова, «Россия 25» проиграла Беларуси, «Зенит» – худший по игровому времени россиян, Салливан в «Рейнджерс» и другие новости

1. «Трактор» дожал «Динамо» во втором овертайме благодаря невероятному перформансу Максима Шабанова – 3-0 в серии и одна победа до финала Кубка Гагарина. Кудашов по ходу матча отправил в запас Пакетта, а после игры посетовал, что «Динамо» дает подарки сопернику.

2. Дзюба принес «Акрону» победу над «Динамо» Махачкала и побил еще один рекорд Кержакова – на этот раз по победным голам. Более того, Артему осталось набрать всего одно очко до рекорда Дмитрия Лоськова. 36-летний форвард забил в четвертом матче подряд, всего же у него теперь 240 голов в карьере.

3. Сборная «России 25» проиграла Беларуси в рамках майского турне – в третий раз в истории. У Романа Ротенберга есть претензии к организаторам – те «выстроили график в пользу домашней команды». В раздевалке сборной России «поговорили по душам», а в дальнейших планах – играть лучше, чем сборная Канады.

4. По данным Opta, «Зенит» меньше всех в РПЛ предоставляет игровые минуты российским игрокам.

5. Покинувший «Питтсбург» Майк Салливан назначен главным тренером «Рейнджерс».

6. Кубок Стэнли. «Сент-Луис» обыграл «Виннипег» (5:2) и перевел серию в 7-й матч. Торопченко набрал 1+1 и стал 2-й звездой встречи, Хеллибак пропустил 5 шайб и был заменен в 3-м подряд гостевом матче в серии. 

7. В 1/2 финала чемпионата мира по снукеру Ронни О’Салливан уступил Чжао Синьтуну, Марк Уильямс и Джадд Трамп играют вничью.

8. Грегг Попович оставит должность главного тренера «Сперс» и сосредоточится на работе в качестве президента.

9. Плей-офф НБА. 29 очков Ванвлита помогли «Хьюстону» обыграть «Голден Стэйт» и перевести серию в 7-й матч

10. Экс-жене Сафонова отказали в возбуждении уголовного дела по неуплате алиментов Матвеем. Вратарь «ПСЖ» ежемесячно вносит миллион рублей.

11. В топ-10 мужского рейтинга ATP впервые с июня 2019-го не останется россиян.

12. «Челси» организует «Ливерпулю» чемпионский коридор перед матчем АПЛ.

13. Дензел Думфрис признан футболистом недели в Лиге чемпионов.

14. Андреа Кими Антонелли выиграл квалификацию к спринту Гран-при Майами.

15. У Макса Ферстаппена и Келли Пике родилась дочь.

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Норвежский лыжник Валнес о возвращении россиян в других видах спорта: «Жаль, что для них открываются возможности, при том, что ничего не изменилось»

Пеп Гвардиола: «Не стоит жить, думая, запомнят ли тебя. После смерти наши семьи поплачут 2-3 дня – и все, ты забыт. То, что о тебе думают, – не самое важное»

Бабаев о трансферах Ливая и Солари в «Спартак»: «Окупить такие вложения экономически невозможно – такая сегодня ситуация. Важно понимать бизнес‑логику»

Клэбо о возможном допуске российских лыжников: «Пока они продолжают делать то, что делают, я считаю это неправильным»

Опубликовано: Sports
Источник: Спортc’‘
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