Дзюба забил в четырех матчах подряд. У 36-летнего форварда 8 голов в 11 играх за «Акрон» и Россию в 2025-м
Артем Дзюба продлил голевую серию до четырех игр.
Нападающий «Акрона» головой замкнул навес Жилсона Беншимола на 74-й минуте матча 27-го тура Мир РПЛ с «Динамо» Махачкала.
Ранее 36-летний форвард поразил ворота «Химок», «Спартака» и «Факела».
В общей сложности у Дзюбы 8 голов в 11 матчах за клуб и сборную России в 2025 году. Подробно со статистикой лучшего бомбардира в истории российского футбола можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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