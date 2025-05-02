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Дзюба забил в четырех матчах подряд. У 36-летнего форварда 8 голов в 11 играх за «Акрон» и Россию в 2025-м

Артем Дзюба продлил голевую серию до четырех игр.

Нападающий «Акрона» головой замкнул навес Жилсона Беншимола на 74-й минуте матча 27-го тура Мир РПЛ с «Динамо» Махачкала.

Ранее 36-летний форвард поразил ворота «Химок», «Спартака» и «Факела». 

В общей сложности у Дзюбы 8 голов в 11 матчах за клуб и сборную России в 2025 году. Подробно со статистикой лучшего бомбардира в истории российского футбола можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoАртем Дзюба
logoЖилсон Беншимол
logoАкрон
logoСборная России по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Махачкала
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