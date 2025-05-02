Дзюба забил в четырех матчах подряд. У 36-летнего форварда 8 голов в 11 играх за «Акрон» и Россию в 2025-м

Артем Дзюба продлил голевую серию до четырех игр.

Нападающий «Акрона » головой замкнул навес Жилсона Беншимола на 74-й минуте матча 27-го тура Мир РПЛ с «Динамо » Махачкала.

Ранее 36-летний форвард поразил ворота «Химок», «Спартака» и «Факела».

В общей сложности у Дзюбы 8 голов в 11 матчах за клуб и сборную России в 2025 году. Подробно со статистикой лучшего бомбардира в истории российского футбола можно ознакомиться здесь .