Артем Дзюба находится в шаге от повторения рекорда Дмитрия Лоськова.

Сегодня форвард «Акрона » головой поразил ворота «Динамо» Махачкала (1:0) в 27-м туре Мир РПЛ .

По данным «Спорт-Экспресса» и Спортса’‘, Лоськов за карьеру набрал 255 (120+135) очков в чемпионате России – больше всех. В активе Дзюбы после сегодняшнего гола стало 254 (169+85) балла.

Дзюба о пересчете его статистики Спортсом’’ и «СЭ»: «Они жестко предвзяты. Какие-то два человека, которые вообще никто и звать их никак, хотят мой путь принизить. Я этого не позволю»

Дзюба, забив «Спартаку», показал футболку со львом, побеждающим лося в Колизее: «Был лось 266, стал лев 267». Артем и Transfermarkt считают, что он опередил Лоськова по «гол+пас» в ЧР