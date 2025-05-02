18

Дзюба набрал 254-е очко в чемпионате России. До рекорда Лоськова – один гол или пас

Артем Дзюба находится в шаге от повторения рекорда Дмитрия Лоськова.

Сегодня форвард «Акрона» головой поразил ворота «Динамо» Махачкала (1:0) в 27-м туре Мир РПЛ.

По данным «Спорт-Экспресса» и Спортса’‘, Лоськов за карьеру набрал 255 (120+135) очков в чемпионате России – больше всех. В активе Дзюбы после сегодняшнего гола стало 254 (169+85) балла.

Дзюба о пересчете его статистики Спортсом’’ и «СЭ»: «Они жестко предвзяты. Какие-то два человека, которые вообще никто и звать их никак, хотят мой путь принизить. Я этого не позволю»

Дзюба, забив «Спартаку», показал футболку со львом, побеждающим лося в Колизее: «Был лось 266, стал лев 267». Артем и Transfermarkt считают, что он опередил Лоськова по «гол+пас» в ЧР

Опубликовал: Александр Суряев
logoАртем Дзюба
logoДмитрий Лоськов
logoАкрон
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дзюба забил 240-й гол в карьере и обновил рекорд российского футбола
2246 минут назад
Дзюба забил в четырех матчах подряд. У 36-летнего форварда 8 голов в 11 играх за «Акрон» и Россию в 2025-м
2353 минуты назад
Комличенко о перепалке с Дзюбой: «Закрыли вопрос. Я хорошо к Артему отношусь, он топовый игрок»
2сегодня, 14:22
Главные новости
Рангник про «МЮ» после его ухода: «Нужно было изменить несколько базовых вещей. Они с тех пор потратили 700 млн фунтов, если не 750, и идут в таблице значительно ниже, чем тогда»
110 минут назад
Солари может возглавить «Реал» на время клубного ЧМ
537 минут назад
Чемпионат России. Гол Дзюбы принес «Акрону» победу над «Динамо» Махачкала, «Краснодар» сыграет с «Рубином» в субботу, «Зенит», «Спартак» и ЦСКА проведут матчи в воскресенье
10838 минут назад
Дзюба забил 240-й гол в карьере и обновил рекорд российского футбола
2246 минут назад
Дзюба забил в четырех матчах подряд. У 36-летнего форварда 8 голов в 11 играх за «Акрон» и Россию в 2025-м
2353 минуты назад
Лаутаро пропустит 7-10 дней. Есть шанс, что он будет в заявке на «Барсу» (Sky Sport)
1056 минут назад
Сунесс про Ямаля: «Может стать одним из величайших. Он уже опережает Роналду и Месси в том же возрасте и при этом любит тяжелую работу. Мы наблюдаем за появлением исключительного игрока»
20сегодня, 16:23
Нам важно знать мнение читателей. Пройдите опрос и сделайте Спортс’‘ лучше.
сегодня, 16:00
Экс-хавбек «Ливерпуля» Джо Аллен завершил карьеру
12сегодня, 15:58
Левандовски может сыграть с «Интером», сообщил Флик: «Восстановление идет намного лучше, чем мы ожидали»
19сегодня, 15:51
Ко всем новостям
Последние новости
Властимил Петржела: «Зенит» уже все прочитали. Семаку нечего дать команде»
9 минут назад
У Дзюбы 75 голов после 30 лет в РПЛ. Больше всех в XXI веке
1129 минут назад
Слуцкий после 0:1 от «Чэнду»: «В таких матчах побеждает тот, кто лучше реализует моменты. Сегодня нам не повезло»
41 минуту назадВидео
Мактоминей, Соуле и Ондрейка претендуют на приз лучшему игроку апреля в Серии А
4сегодня, 16:32
«Спартак» не собирается возвращаться к кандидатуре Илича летом. Хавбек мог перейти зимой за 22 млн евро с бонусами
12сегодня, 16:08
Конте про Мактоминея: «Скотт сейчас намного сильнее, чем на момент перехода в «Наполи». Он более разносторонний, больше знает. В «МЮ» он никогда не был на первых ролях, а мы ему это дали»
9сегодня, 16:07
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Обамеянга принимает «Аль-Холуд», «Аль-Иттифак» против «Аль-Халиджа»
сегодня, 15:50Live
Фильцов про РПЛ: «У нас могут предложить условия лучше, чем в лигах типа Австрии или Чехии. Нецелесообразно менять хороший клуб на европейского середняка. У нас крепкий чемпионат по финансам, инфраструктуре»
8сегодня, 15:40
Сергей Игнашевич: «Батракову годик-два нужно провести на том же уровне, окрепнуть в РПЛ – и будет готов к повышению. Глушенков уже может переходить в хорошую европейскую команду»
7сегодня, 15:28
Хавбек «Ростова» Щетинин: «У «Краснодара» больше шансов стать чемпионом. У них есть запас, а «Зениту» некуда отступать, надо играть ва-банк»
1сегодня, 15:14