Ротенберг после 2:4 от Беларуси: «Всегда нужно играть лучше, чем сборная Канады. За сутки сыграть два матча не так просто. Но ребята бились, могли победить»

Роман Ротенберг оценил игру «России 25» в матче против Беларуси.

Сегодня российская сборная проиграла Беларуси со счетом 2:4 на турнире Qazaqstan Hockey Open 2025 в Астане. Вчера «Россия 25» победила Казахстан (4:1).

«Сегодня задача была выиграть у сборной Беларуси. За сутки сыграть две игры всегда не так просто. Но ребята молодцы, бились с характером, могли сегодня победить.

Нужно просто реализовывать моменты, лучше играть. Всегда нужно лучше играть, чем сборная Канады . Всегда, в каждой игре, несмотря ни на что», – сказал главный тренер «России 25» Роман Ротенберг .

Ого: «Россия 25» Ротенберга проиграла Беларуси! Без реальных шансов