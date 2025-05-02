Ротенберг после 2:4 от Беларуси: «Всегда нужно играть лучше, чем сборная Канады. За сутки сыграть два матча не так просто. Но ребята бились, могли победить»
Роман Ротенберг оценил игру «России 25» в матче против Беларуси.
Сегодня российская сборная проиграла Беларуси со счетом 2:4 на турнире Qazaqstan Hockey Open 2025 в Астане. Вчера «Россия 25» победила Казахстан (4:1).
«Сегодня задача была выиграть у сборной Беларуси. За сутки сыграть две игры всегда не так просто. Но ребята молодцы, бились с характером, могли сегодня победить.
Нужно просто реализовывать моменты, лучше играть. Всегда нужно лучше играть, чем сборная Канады. Всегда, в каждой игре, несмотря ни на что», – сказал главный тренер «России 25» Роман Ротенберг.
Ого: «Россия 25» Ротенберга проиграла Беларуси! Без реальных шансов
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
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